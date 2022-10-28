Дагестан планирует возродить производство хлопка

Там отметили, что на первом этапе рассчитывают высаживать хлопок на площади от 500 до 1000 гектар. Территорию для этого планируют выделить в Ногайском районе, где в 2018 и 2019 годах прошли успешные эксперименты по выращиванию этой культуры.