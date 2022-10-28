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46 минут назад

Дагестан планирует возродить производство хлопка

Елена Прошина

Власти Дагестана планируют возродить в республике выращивание и производство хлопка. Об этом сообщила пресс-служба субъекта РФ, передает ТАСС.

Дагестан планирует возродить производство хлопка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что на первом этапе рассчитывают высаживать хлопок на площади от 500 до 1000 гектар. Территорию для этого планируют выделить в Ногайском районе, где в 2018 и 2019 годах прошли успешные эксперименты по выращиванию этой культуры.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов уже дал соответствующее поручение профильному вице-премьеру региона. Он назвал производство хлопка «актуальным и целесообразным», ведь он необходим текстильной промышленности и получения пороха.

Напомним, что расцвет возделывания культуры в Дагестане пришелся на 50-60 годы XX века.

Рынки,Абдулмуслим Абдулмуслимов,
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