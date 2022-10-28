Дагестан планирует возродить производство хлопка

Власти Дагестана планируют возродить в республике выращивание и производство хлопка. Об этом сообщила пресс-служба субъекта РФ, передает ТАСС.
Там отметили, что на первом этапе рассчитывают высаживать хлопок на площади от 500 до 1000 гектар. Территорию для этого планируют выделить в Ногайском районе, где в 2018 и 2019 годах прошли успешные эксперименты по выращиванию этой культуры.
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов уже дал соответствующее поручение профильному вице-премьеру региона. Он назвал производство хлопка «актуальным и целесообразным», ведь он необходим текстильной промышленности и получения пороха.
Напомним, что расцвет возделывания культуры в Дагестане пришелся на 50-60 годы XX века.