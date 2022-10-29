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19 минут назад

Не самое лучшее время: Гонконг легализует розничную торговлю криптовалютами

Ferra.ru

Гонконг планирует легализовать розничную торговлю криптовалютой, что контрастирует со скептической позицией города в отношении криптовалют в последние годы и запретом, действующим в материковом Китае.

Гонконг легализует розничную торговлю криптовалютами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Планируемая программа обязательного лицензирования криптоплатформ, которая начнет действовать в марте следующего года, разрешит розничную торговлю, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Регуляторы хотят разрешить листинг более крупных токенов, но не будут одобрять конкретные монеты, такие как биткоин или эфир, сказали источники Bloomberg, добавив, что детали и график еще не определены, поскольку сначала должны состояться консультации.

Ожидается, что в понедельник правительство уточнит свою недавно заявленную цель по созданию ведущего крипто-хаба.

Предстоящий листинг токенов на розничных биржах, вероятно, будет включать такие критерии, как рыночная стоимость, ликвидность и членство в сторонних криптоиндексах, сообщает издание.

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