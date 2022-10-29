Политика Центробанков стран Евросоюза может привести к краху евро

«Система с фиксированной валютой не имеет будущего, если только в ней не будет достигнута определенная форма федерализма. Такая система превращает маленькие проблемы в большие, пока они не взорвутся. И сколько бы попыток ни делали, никаких Соединенных Штатов Европы нет», — заключил он.