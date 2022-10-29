Отказ Великобритании от российского СПГ объяснили

«У британцев довольно много приемных СПГ терминалов. Они хорошо закупаются. Основная их проблема — это не наличие СПГ, а хранение. На этой неделе они объявили о том, что расконсервируют свое крупное газовое хранилище и начнут его использовать. Но на протяжении всего года они его не использовали, то есть там фактически ничего нет. Раньше они пользовались европейскими системами хранения, но сейчас понимают, что им никто ничего оттуда не даст», — сообщил Юшков.