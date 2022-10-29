Экономист предсказал отказ европейских стран от евро

Французский экономист Диего де ла Вега предрек обвал евро и отказ от него ведущих европейских стран. Об этом сообщает Atlantico (перевод «Иносми»).

Экономист отметил, что денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика ЕС всегда были полностью разделены, и "это полный экономический абсурд". По его мнению, сейчас существуют все предпосылки для отказа от евро. Во многом это связано с намечающимся кризисом в отношениях Германии и Франции.

«Немцы нас ни о чем не информируют и никогда не спрашивают мнения Франции», - заявил эксперт.

По его словам¸ в случае обвала евро в Европе выстоят только не связанные с ним экономики Швейцарии, Норвегии и Дании.

Если люди решат, что они «предпочитают лагерь свободы», обвал евро неминуем. Именно поэтому «Брексит» могут повторить несколько стран.

«Свобода важнее понесенных затрат. Такое может случится с Италией, Францией в 2027 году и так далее. Такое может исходить даже из Германии, если она будет переживать глубокий промышленный кризис», - считает Диего де ла Вега.

Он не исключил, что Германия будет еще больше отказываться «от роли кредитора в последней инстанции». Тогда ситуацию может взорвать любая незначительная деталь.

«В текущей ситуации обслуживание евро становится все более и более дорогим», - подытожил эксперт.

Он добавил, что система с фиксированной валютой и без определенной формы федерализма «превращает маленькие проблемы в большие, пока они не взорвутся».