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1 час назад

Турция заявила о сожалении в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке

Lenta.ru

На данный момент Турция не получала уведомления о приостановке участия России в зерновой сделке, если это действительно так, то это вызовет сожаление. Об этом сообщил источник РИА Новости в Стамбуле.

В Турции прокомментировали приостановку участия РФ в зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы пока такого уведомления не получали. Но если это действительно так, это вызывает сожаление», — пояснил собеседник агентства.

На вопрос корреспондента, означает ли это решение Москвы, что переговоры по продлению сделки, заканчивающейся 19 ноября, могут сорваться, источник заявил, что пока рано делать выводы.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее Минобороны заявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Рынки,Михаил Развожаев,
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