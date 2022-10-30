Спрогнозирован курс рубля на следующую неделю

Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

Ситуация на валютном рынке на следующей неделе не претерпит существенных изменений, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Он пояснил, что курс рубля будет колебаться в диапазоне 58-63 по отношению к доллару и евро, и 8,1-8,7 в паре с юанем.

Васильев отметил, что на минувшей неделе закончился налоговый период, во время которого экспортеры в больших объемах продавали валютную выручку для выплат в бюджет. Соответственно, рубль вплоть до середины ноября лишится этого фактора поддержки.

Вместе с тем, на курс российской валюты будет оказывать положительное влияние значительный профицит платежного баланса РФ на фоне высоких цен на энергоресурсы, уточнил эксперт.