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1 час назад

Пшеница взлетала в цене после решения РФ по зерновой сделке

Лера Букина

В понедельник утром, 31 октября, пшеница демонстрирует рост цены почти на 5% на бирже в Чикаго из-за объявления России о приостановке «зерновой сделки», следует из данных торгов.

Пшеница взлетела в цене после выхода России из зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

К 10.24 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже повышается на 4,71%, до 8,76 доллара за бушель.

Напомним, что 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Согласно информации Минобороны РФ, подготовку теракта вели британские специалисты. Также они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, утверждает ведомство.

Ранее НАТО обратилось к России с призывом пролонгировать «зерновую сделку». Генсек альянса Йенс Столтенбер заявил, что организация выступает за обеспечение бесперебойных поставок продовольствия наиболее нуждающимся в этом гражданам.

Рынки,Минобороны России,НАТО,
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