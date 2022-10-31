Пшеница взлетела в цене после выхода России из зерновой сделки

В понедельник утром, 31 октября, пшеница демонстрирует рост цены почти на 5% на бирже в Чикаго из-за объявления России о приостановке «зерновой сделки», следует из данных торгов.

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К 10.24 мск декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже повышается на 4,71%, до 8,76 доллара за бушель.

Напомним, что 29 октября российская сторона приняла решение приостановить участие в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Согласно информации Минобороны РФ, подготовку теракта вели британские специалисты. Также они обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, утверждает ведомство.