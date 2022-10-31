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29 минут назад

В компании Eni заявили, что в Европе нет уверенности во введении потолка цен на газ

ТАССиещё 1

Представители стран Европы уже почти полгода обсуждают введение ограничения цены на газ, но у них по-прежнему нет уверенности в том, что он будет в итоге введен. Об этом сообщил в понедельник глава итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци агентству Bloomberg, прибыв в Абу-Даби для участия в международной нефтегазовой выставке ADIPEC.

Eni: в Европе нет уверенности во введении потолка цен на газ
Фото: ТАССТАСС

"Почти шесть месяцев мы в Европе обсуждаем потолок цен на газ. Это не что-то такое, в чем мы уверены, что оно произойдет. Потому что, как вы знаете, ведется большая дискуссия. Позиции некоторых стран, таких как Германия и другие, не совпадают (с нашими - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, сейчас в Европе обсуждают "динамичное" ограничение цен с определенным потолком и "полом". По его словам, в случае введения потолка цен на газ сохранится возможность для "спекуляций", несмотря на получение контроля над топливом.

В воскресенье государственный министр Катара по вопросам энергетики и генеральный директор QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби заявил в интервью агентству Bloomberg, что предложение Европы ввести ограничение цены на нефть "лицемерно".

25 сентября группа из 15 стран призвала Еврокомиссию ввести потолок цен на весь импортируемый газ. Однако Германия, Дания и Нидерланды выступили тогда против ограничения цен на газ, утверждая, что оно нанесет ущерб усилиям по сдерживанию энергетического кризиса в Европе. Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен предложила рассмотреть "гибкий ценовой коридор" как возможную меру борьбы с растущими ценами на газ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о необходимости введения потолка цен лишь на российский газ.

Рынки,Клаудио Дескальци,Еврокомиссия,
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