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44 минуты назад

Крупный трейдер отказался торговать российской нефтью

Лера Букина

Глава швейцарско-нидерландского трейдера Рассел Харди сообщил об отсутствии торговли российской нефтью с апреля. Соответствующее заявление он сделал на конференции ADIPEC, передает ТАСС.

Крупный трейдер отказался торговать российской нефтью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не торгуем российской нефтью с апреля», - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Харди, трейдер все еще продает нефтепродукты из России в соответствии с текущими соглашениями.

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О сокращении объемов отгрузки российской нефти и нефтепродуктов примерно на 80% с января 2022 года сообщала The Guardian. Также отмечалось, что компания сократит эти объемы до конца года.

Весной Vitol Group объявляла о планах перестать торговать российской нефтью.

Ограничения со стороны Запада привели к сокращению международными трейдерами закупок нефти и нефтепродуктов из РФ.

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