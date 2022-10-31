Крупный трейдер отказался торговать российской нефтью

Глава швейцарско-нидерландского трейдера Рассел Харди сообщил об отсутствии торговли российской нефтью с апреля. Соответствующее заявление он сделал на конференции ADIPEC, передает ТАСС.

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«Мы не торгуем российской нефтью с апреля», - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Харди, трейдер все еще продает нефтепродукты из России в соответствии с текущими соглашениями.

О сокращении объемов отгрузки российской нефти и нефтепродуктов примерно на 80% с января 2022 года сообщала The Guardian. Также отмечалось, что компания сократит эти объемы до конца года.

Весной Vitol Group объявляла о планах перестать торговать российской нефтью.