Крупный трейдер отказался торговать российской нефтью

Глава швейцарско-нидерландского трейдера Рассел Харди сообщил об отсутствии торговли российской нефтью с апреля. Соответствующее заявление он сделал на конференции ADIPEC, передает ТАСС.
«Мы не торгуем российской нефтью с апреля», - подчеркнул он.
Вместе с тем, по словам Харди, трейдер все еще продает нефтепродукты из России в соответствии с текущими соглашениями.
О сокращении объемов отгрузки российской нефти и нефтепродуктов примерно на 80% с января 2022 года сообщала The Guardian. Также отмечалось, что компания сократит эти объемы до конца года.
Весной Vitol Group объявляла о планах перестать торговать российской нефтью.
Ограничения со стороны Запада привели к сокращению международными трейдерами закупок нефти и нефтепродуктов из РФ.