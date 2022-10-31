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1 час назад

В Италии газохранилища заполнены на 95%

ТАСС

Газовые хранилища в Италии заполнены более чем на 95%. Такие данные приводит в понедельник агентство ANSA.

Стало известно, насколько заполнены газохранилища в Италии
Фото: ТАССТАСС

В сообщении указывается, что средний показатель по запасам газа в ЕС составляет более 94%. Наибольшее количество газа запасла Германия, заполнив свои хранилища свыше чем на 98%, хранилища меньших объемов во Франции заполнены почти на 100%, как и в Португалии, и в Великобритании.

Как указывают местные эксперты, включая президента итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли, даже заполненных хранилищ недостаточно в моменты пикового потребления - зимние месяцы, если не будет постоянных поставок, в том числе из РФ. Хотя поток российского газа сократился в шесть-восемь раз по сравнению с прошлым годом, тот объем, который продолжает поступать, пока необходим для энергообеспечения страны без введения нормированного потребления.

На данный момент потребление газа ниже из-за благоприятных погодных условий. К середине 2024 года итальянские власти поставили цель полностью избавиться от зависимости в российском голубом топливе. В связи с этим эксперты говорят, что большие трудности могут возникнуть в следующем году, если в строй не будут введены СПГ-терминалы (регазификаторы). Против установки одного из плавучих СПГ-терминалов у берегов города Пьомбино выступают местное население и городские власти.

Кроме того, новое правительство Италии отмечает необходимость активизации внутреннего производства, однако это требует крупных инвестиций, которые были приостановлены из-за политики перехода к "чистой энергии".

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