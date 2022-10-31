В Польше предрекли крупнейшее снижение зарплат в Европе

В 2022 году в Европе зафиксировали снижение реальной заработной платы в 100%. В следующем году оно ожидается на уровне 76%. Такой прогноз сделал польский портал Interia со ссылкой на исследование компании ECA International.

«В большинстве европейских стран зафиксировано снижение реальной заработной платы в 2022 году (78% в мире и аж 100% в Европе). Многие ожидают его и в следующем (37% в мире, 76% в Европе)», — говорится в тексте.

Несмотря на снижение зарплат в странах ЕС , эксперты ожидают, что большинство государств выдержат инфляционное давление. Более того в Швейцарии, Греции и Болгарии даже прогнозируется незначительный рост заработной платы в 2023 году.

В самой же трудной ситуации, согласно исследованию, окажется Польша, где за два года зарплата снизится на рекордные 15,5% — 8,4% в 2022 году и 7,1% в 2023 году. Этот показатель станет самым высоким за последние 20 лет в стране и даже прогнозируемый на 2023 год 7-процентный рост номинальной заработной платы мало улучшит ситуацию, поскольку польские компании не смогут угнаться за инфляцией.