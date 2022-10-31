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1 час назад

Доллар и евро резко выросли по итогам октября

Елена Прошина

Курсы доллара и евро за октябрь выросли на 3,45 и 4,26 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар и евро резко выросли по итогам октября
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 1 октября, доллар торговался на уровне 58,29 рублей, а евро — 57,12 рублей. Спустя месяц их курс составлял уже 61,74 и 61,38 рубль соответственно. Таким образом за октябрь доллар и евро выросли на 3,45 и 4,26 рубля.

Доллар в тупике: экономист предрёк скорый крах валюты

При этом в контексте 31 октября рубль наоборот показал укрепление к иностранным валютам. В частности, доллар подешевел по отношению к рублю на четыре копейки, а евро — на 21 копейку.

Рынки,Московская биржа,
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