Доллар и евро резко выросли по итогам октября

Курсы доллара и евро за октябрь выросли на 3,45 и 4,26 рубля соответственно. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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По состоянию на 1 октября, доллар торговался на уровне 58,29 рублей, а евро — 57,12 рублей. Спустя месяц их курс составлял уже 61,74 и 61,38 рубль соответственно. Таким образом за октябрь доллар и евро выросли на 3,45 и 4,26 рубля.