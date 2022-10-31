Африканская страна заменила Италии поставки российского газа

Глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Алжир поставляет Италии почти столько же газа, сколько ранее поставляла российская энергетическая компания «Газпром» . Об этом сообщает Bloomberg.

«Эта одна страна предоставляет Италии газ практически на том же уровне, что и "Газпром". Это что касается южного направления», - рассказал он.

Дескальци также добавил, что Италия сможет заместить 50% от всех поставок российского газа на период с конца 2022-го по начало 2023 года. Для этого страна собирается найти альтернативные источники газа и заменить уже 80% российского топлива на протяжении 2023 года.