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1 час назад

Алжир заменил Италии поставки российского газа

Елена Прошина

Глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Алжир поставляет Италии почти столько же газа, сколько ранее поставляла российская энергетическая компания «Газпром». Об этом сообщает Bloomberg.

Африканская страна заменила Италии поставки российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Дескальци, Италия смогла в кратчайшие сроки значительно увеличить объем поставок из Алжира.

«Эта одна страна предоставляет Италии газ практически на том же уровне, что и "Газпром". Это что касается южного направления», - рассказал он.

Дескальци также добавил, что Италия сможет заместить 50% от всех поставок российского газа на период с конца 2022-го по начало 2023 года. Для этого страна собирается найти альтернативные источники газа и заменить уже 80% российского топлива на протяжении 2023 года.

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Ранее стало известно, что в Италии могут на 30 дней остановить производственные процессы из-за энергокризиса.

Рынки,Компании,Клаудио Дескальци,Газпром,ЕС,
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