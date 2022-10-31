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21 минуту назад

ОПЕК предсказала сокращение объемов покупки российской нефти ЕС

Елена Прошина

Страны Евросоюза продолжат закупать нефть в России в долгосрочной перспективе, но значительно сократят объемы поставок. Об этом свидетельствует доклад ОПЕК World Oil Outlook, передает ТАСС.

ОПЕК предсказала сокращение объемов покупки российской нефти ЕС
Фото: ТАССТАСС

Такой прогноз в организации сделали в связи с решением стран ЕС ввести эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России в декабре 2022 года.

«Это означает, что поставки из России в Евросоюз, вероятнее всего, будет значительно ниже, чем в 2021 году», — говорится в докладе.

Также в ОПЕК спрогнозировали общее падение объема добычи нефти в России до начала 2027 года с 10,8 до 10,1 миллиона баррелей в сутки. Снижение данного показателя будет связано с поиском и выходом на новые рынки сбыта топлива. При этом, начиная с 2027 года, добыча нефти в РФ начнет постепенно восстанавливаться за счет внутренних инвестиций и проекта в Восточной Сибири.

Рынки,ОПЕК,ЕС,
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