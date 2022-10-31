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1 час назад

Путин объяснил приостановку участия России в зерновой сделке

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владиимир Путин заявил, что решение страны по приостановке зерновой сделки связано с созданием угрозы для гуманитарного коридора.

Путин объяснил приостановку участия России в зерновой сделке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Политик добавил, что Россия не прекращает участие в зерновой сделке. По его словам, речь идет о приостановке.

Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

Россия объявила о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. В Минобороны России заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве отметили, что эти корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Рынки,Минобороны России,
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