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2 часа назад

Центробанки разных стран закупили рекордное количество золота

ТК «Звезда»иещё 1

Во Всемирном совете по золоту (WGC) сообщили, что по всему миру наблюдаются рекордные закупки золота центральными банка различных государств.

Страны мира закупили рекордное количество золота
Фото: Arne Dedert dpa Global Look PressArne Dedert dpa Global Look Press

Как отмечает организация, центробанки закупили в общей сложности почти семьсот тонн драгоценного металла с начала 2022 года. При этом большая часть пришлась на третий квартал - 399 тонн. Согласно отчету WGC, в предпоследнем квартале текущего года спрос вырос почти на треть.

По данным Всемирного совета, в этом году ожидается снижение общего объема инвестиций, так как падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о воровстве коллективным Западом российских активов, включая золотовалютные резервы. Комментарий по вопросу он оставил после поручения о подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины, полученного Еврокомиссией от лидеров Евросоюза. Представитель Кремля подчеркнул, что многие активы «фактически просто сворованы конкретными странами», входящими в состав так называемого коллективного Запада.

Рынки,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,ЕС,
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