Страны мира закупили рекордное количество золота

Во Всемирном совете по золоту (WGC) сообщили, что по всему миру наблюдаются рекордные закупки золота центральными банка различных государств.

Фото: Arne Dedert dpa Global Look Press Arne Dedert dpa Global Look Press

Как отмечает организация, центробанки закупили в общей сложности почти семьсот тонн драгоценного металла с начала 2022 года. При этом большая часть пришлась на третий квартал - 399 тонн. Согласно отчету WGC, в предпоследнем квартале текущего года спрос вырос почти на треть.

По данным Всемирного совета, в этом году ожидается снижение общего объема инвестиций, так как падение ETF (биржевого инвестиционного фонда) и внебиржевого спроса компенсируют активные розничные покупки.