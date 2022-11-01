В США уточнили принцип «ценового потолка» на российскую нефть

Принцип «ценового потолка» не будет распространен на российскую нефть, погруженную на суда до 5 декабря. Но нефть нельзя будет разгружать до 19 января 2023 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на разъяснение Минфина США.

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«Сырая нефть российского происхождения, погруженная на суда до 12.01 утра 5 декабря и выгружаемая до 00.01 19 января 2023 года, не попадает под ценовой предел», — говорится в сообщении.

Вопрос о введении потолка цен на российскую нефть начал активно обсуждать западными странами летом. США выступали за установление ценового потолка в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель. Затем агентство Bloomberg сообщило, что официальным лицам США пришлось пересмотреть план по ограничению цен на российскую нефть в сторону роста.