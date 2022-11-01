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1 час назад

СПБ Биржа решила прекратить торги акциями Twitter

Лера Букина

СПБ Биржа объявила о прекращении с 3 ноября 2022 года торгов акциями Twitter. Соответствующая информация появилась на сайте торговой площадки.

СПБ Биржа прекратит торги бумагами Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Первым заместителем генерального директора ПАО "СПБ Биржа" 31.10.2022 принято решение о прекращении торгов с 03.11.2022 следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг [Twitter ] из списка ценных бумаг, допущенных к торгам», - указано в объявлении.

Напомним, что СПБ Биржей была ранее опубликована информация о запрете подачи заявок и об ограничении возможности заключения договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Twitter, Inc. в связи с корпоративным событием в отношении обыкновенных акций компании.

Ранее сообщалось, что СПБ Биржа решила разблокировать часть иностранных ценных бумаг благодаря обмену с иностранным институциональным инвестором.

Рынки,СПБ Биржа,
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