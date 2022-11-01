СПБ Биржа прекратит торги бумагами Twitter

СПБ Биржа объявила о прекращении с 3 ноября 2022 года торгов акциями Twitter. Соответствующая информация появилась на сайте торговой площадки.

«Первым заместителем генерального директора ПАО "СПБ Биржа" 31.10.2022 принято решение о прекращении торгов с 03.11.2022 следующими ценными бумагами в связи с исключением указанных ценных бумаг [Twitter ] из списка ценных бумаг, допущенных к торгам», - указано в объявлении.

Напомним, что СПБ Биржей была ранее опубликована информация о запрете подачи заявок и об ограничении возможности заключения договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Twitter, Inc. в связи с корпоративным событием в отношении обыкновенных акций компании.