Объем торгов на Украинской бирже за октябрь существенно сократился

Объемов торгов на площадке ПАО "Украинская биржа", которая является крупнейшей в стране, в октябре составил около 1 млрд гривен (около $28 млн), сократившись на 48,5% по сравнению с показателем сентября. Об этом в среду со ссылкой на данные биржи сообщило агентство Украинские новости.

В конце мая глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщал, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из внутренних источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов. В июле советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко указал, что в месяц для финансирования дефицита бюджета Киеву нужно $9 млрд. По его оценкам, дефицит государственного бюджета к концу 2022 года может достичь отметки $50 млрд. 25 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в Берлине, заявил, что Киев пока не получил от Запада ни цента на восстановление страны. Одновременно он выразил желание, чтобы Запад покрыл в 2023 году дефицит бюджета Украины на сумму $38 млрд.