Европейский рынок снижается перед заседанием Банка Англии

Европейские фондовые индексы упали в четверг, поскольку очередное значительное повышение ставки Федеральной резервной системой США и слабые экономические данные из Китая усилили опасения глобальной рецессии в преддверии заседания Банка Англии по монетарной политике.

В 04:35 по восточному времени (08:35 по Гринвичу) индекс DAX в Германии торговался на 0,9% ниже, CAC 40 во Франции упал на 1%, а FTSE 100 в Великобритании упал на 0,8%.

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Центральный банк США в среду повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов, как и ожидалось, но настроения упали, когда ее глава Джером Пауэлл заявил, что «пока очень преждевременно» думать о приостановке цикла повышения ставки, и что пик повышения ставки, вероятно, будет выше, чем ожидалось ранее.

Это разочаровало инвесторов, которые надеялись, что глава ФРС даст сигнал о замедлении темпов повышения ставки в будущем, учитывая последние признаки замедления роста крупнейшей экономики мира.

Как ожидается, сегодня немного позднее Банк Англии также повысит ставку на 75 базисных пунктов для борьбы с двузначной инфляцией. Такое повышение будет самым значительным с 1989 года, а базовая ставка составит 3,0%, что является самым высоким показателем с 2008 года.

К опасениям по поводу замедления глобального роста добавилось то, что активность в сфере услуг Китая в октябре снова сократилась. Индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin упал с 49,3 в сентябре до 48,4 в прошлом месяце — это самый низкий уровень с мая, так как меры сдерживания COVID-19 ударили по бизнесу и потреблению.

Отметка 50 отделяет сокращение от расширения на ежемесячной основе.

Экономические данные, которые должны выйти сегодня, включают в себя данные по уровню безработицы в еврозоне за сентябрь, а также данные об активности в сфере услуг в Великобритании за октябрь.

В корпоративном секторе акции BNP Paribas выросли на 0,7% после того, как крупнейший кредитор еврозоны продемонстрировал более высокую, чем ожидалось, чистую прибыль в третьем квартале, чему способствовали высокие доходы от торгов.

Акции ING выросли на 4,6% после того, как голландский кредитор объявил о новом выкупе акций на сумму 1,5 млрд евро ($1,47 млрд.), несмотря на то, что квартальная прибыль до налогообложения оказалась ниже ожиданий из-за разовых расходов.

Акции Zalando упали на 1,7% после того, как крупнейший в Европе интернет-магазин модной одежды заявил, что ожидает, что его доходы и операционная прибыль за весь год достигнут нижней границы целевого диапазона.

Акции Stellantis упали на 1,9% после того, как четвертый по величине в мире автопроизводитель указал на проблемы с цепочками поставок, особенно с логистикой в Европе, что негативно скажется на его будущих продажах.

Цены на нефть снизились в четверг, отступив от трехнедельного максимума, после того как слабые экономические данные из Китая указали на замедление роста спроса в крупнейшем мировом импортере нефти.

К 04:35 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,6% ниже по цене $88,58 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,5% до $94,77.

Оба контракта выросли в среду, поднявшись до самых высоких уровней с 10 октября, так как официальные данные показали большее, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США — на 3,115 млн баррелей за неделю, закончившуюся 28 октября.