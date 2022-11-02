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19 минут назад

Мишустин сообщил о рекордном урожае зерна в России

ТАСС

Россия добилась нового рекорда по сбору зерна, на сегодняшний день намолочено 150 млн тонн. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

Мишустин сообщил о рекордном урожае зерна в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он обратил внимание, что уборка урожая сейчас заканчивается почти во всех регионах страны. "Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым. Уже намолочено 150 млн тонн зерна", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что хороший прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года виден по сбору картофеля, тепличных овощей, фруктов, а также сои и рапса.

"Такие итоги - надежная основа для наращивания объемов производства сельхозпродукции, повышения уровня продовольственной безопасности России. Ну и, конечно, новых урожаев в будущем году", - считает премьер.

Мишустин указал, что в некоторых регионах сейчас идет заготовка кормов и сев озимых. Он подчеркнул, что для успешного завершения осенних полевых работ аграрии должны быть обеспечено всем необходимым: семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами.

Помимо этого важно, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность своевременно взять кредит по льготным ставкам до 5%, добавил Мишустин.

"Нужно помочь агробизнесу и с обновлением техники, оборудования отечественного производства. Ну и также - в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки", - перечислил председатель правительства. Он напомнил, что в текущем году на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства направили около 380 млрд рублей. "Рассчитываем, что такой комплексный подход обеспечит наших граждан качественными и доступными продуктами питания, а российский агропром продолжит и дальше интенсивно развиваться", - подытожил премьер.

Рынки,Михаил Мишустин,
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