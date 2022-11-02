Рынки подскочили перед важным решением США

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в среду в преддверии долгожданного решения по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы с надеждой ожидают, что центральный банк смягчит свою агрессивную позицию, сообщает Reuters.

Ожидается, что центральный банк поднимет процентные ставки на 75 базисных пунктов до диапазона от 3,75% до 4,00% в конце двухдневного заседания в среду. Решение должно быть принято в 21:00 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.