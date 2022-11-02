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54 минуты назад

Рынки подскочили перед важным решением США

Инвест-Форсайт

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в среду в преддверии долгожданного решения по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС). Инвесторы с надеждой ожидают, что центральный банк смягчит свою агрессивную позицию, сообщает Reuters.

Рынки подскочили перед важным решением США
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Ожидается, что центральный банк поднимет процентные ставки на 75 базисных пунктов до диапазона от 3,75% до 4,00% в конце двухдневного заседания в среду. Решение должно быть принято в 21:00 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Согласно данным Fedwatch CME Group, трейдеры поровну разделились во мнениях относительно вероятности повышения ставки на 50 или 75 базисных пунктов на следующем заседании в декабре.

Рынки,Джером Пауэлл,ФРС,
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