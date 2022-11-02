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47 минут назад

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре снизился на 3,5%

ТАСС

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 3,5% и составил 71,7 трлн рублей.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре снизился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лучшую динамику операций продемонстрировал денежный рынок (рост на 6,8%), в том числе объем операций репо с центральным контрагентом (рост на 28,1%) и репо с клиринговыми сертификатами участия (рост на 8%).

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в октябре снизился на 22% и составил 1,953 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился примерно в 1,5 раза и составил 1,008 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями уменьшился на 9% и составил 945,3 млрд рублей. В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 52 облигационных займа на общую сумму 1,682 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,16 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке снизился на 23%, до 3,6 трлн рублей. Среднедневной объем торгов составил 169,1 млрд рублей. Объем торгов на валютном рынке также уменьшился на 23% и составил 14,9 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот составил 7,6 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов - 7,3 трлн рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 6,8%, до 50,1 трлн рублей.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 28,1% и составил 29,5 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 8%, до 11,2 трлн рублей. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) снизился на 18,2% и составил 10,7 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 10,5 млрд рублей (3,2 т), серебром - 0,2 млрд рублей (4,5 т).

Рынки,Московская биржа,
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