Курс доллара рухнул после заседания ФРС

Публикация решения ФРС США привела к заметному снижения курса доллара по отношению к евро и иене. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

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Отмечается, что курс евро поднялся с 0,9874 доллара за единицу до 0,9942 доллара. По отношению к иене курс доллара упал на 1,4%, с 148,2 иены за единицу до 146,2 иены.

Кроме того, снизился так называемый «индекс доллара» (курс американской валюты к корзине валют шести стран - торговых партнеров США). Он упал на 0,67%, до 110,73 пункта.