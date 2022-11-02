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1 час назад

Курс доллара упал по отношению к евро и иене после заседания ФРС

Илья Родин

Публикация решения ФРС США привела к заметному снижения курса доллара по отношению к евро и иене. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара рухнул после заседания ФРС
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что курс евро поднялся с 0,9874 доллара за единицу до 0,9942 доллара. По отношению к иене курс доллара упал на 1,4%, с 148,2 иены за единицу до 146,2 иены.

Клиенты американских брокеров начали переходить к российским

Кроме того, снизился так называемый «индекс доллара» (курс американской валюты к корзине валют шести стран - торговых партнеров США). Он упал на 0,67%, до 110,73 пункта.

Напомним, что на ноябрьском заседании ФРС четвертый раз подряд подняла базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - до уровня 3,75-4% годовых.

Рынки,ФРС,
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