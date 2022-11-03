Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
29 минут назад

Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

ТАСС

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

Российский рынок акций открылся снижением индексов
Фото: ТАССТАСС

По данным биржи на 10:13 мск, индекс Мосбиржи терял 0,87%, достигая 2 155,03 пункта, индекс РТС опускался до 1 090,15 пункта (-1,67%). На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 145,54 пункта (-1,3%), а долларовый индекс РТС опускался на 1,84%, до 1 088,34 пункта.

По данным на 10:13 мск, курс доллара рос на 0,8%, до 62,29 руб., а евро - на 0,09%, до 61,06 руб.

Рынки,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители