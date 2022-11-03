В Турции предложили решение газового кризиса в Европе

Турция может начать поставлять в Европу газ из месторождений в Средиземном море, если найдет там его запасы. Такое решение газового кризиса в ЕС в интервью CNN Türk предложил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Он уверен, что после прекращения украинско-российского конфликта Турция станет «важным газовым центром».
«Если в Восточном Средиземноморье найдут серьезные запасы газа, есть вероятность, что его доставка в Европу будет идти через Турцию. Одна из самых важных линий здесь — ТАНАП. Если азербайджанского газа окажется недостаточно, необходимо увеличить мощности здесь. Наша энергетическая инфраструктура хорошо подходит для того, чтобы нести эту мощность», — сказал Калын.
Также, по его словам, через Турцию в Европу может идти и российский газ. Такой вариант станет более выгодным, чем строительство альтернативных маршрутов, добавил он.