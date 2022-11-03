В Турции предложили решение газового кризиса в Европе

«Если в Восточном Средиземноморье найдут серьезные запасы газа, есть вероятность, что его доставка в Европу будет идти через Турцию. Одна из самых важных линий здесь — ТАНАП. Если азербайджанского газа окажется недостаточно, необходимо увеличить мощности здесь. Наша энергетическая инфраструктура хорошо подходит для того, чтобы нести эту мощность», — сказал Калын.