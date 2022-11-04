Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть

Lenta.ruиещё 7

Страны G7 («Большая семерка») и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что коалиция отказалась от плавающего уровня цены на российскую нефть и договорилась о фиксированном ценовом потолке, «который будет регулярно оцениваться».

Собеседники агентства добавили, что финализация уровня цены на нефть планируется позднее в ноябре.

Ранее сообщалось, что западные страны могут ввести потолок цен на нефть из России в диапазоне 63-64 доллара за баррель. За основу была взята средняя цена поставляемой за рубеж российской нефти в течение нескольких лет. Причем окончательное решение пока не принято.

Рынки,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители