G7 и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть

Страны G7 («Большая семерка») и Австралия договорились установить фиксированную цену на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что коалиция отказалась от плавающего уровня цены на российскую нефть и договорилась о фиксированном ценовом потолке, «который будет регулярно оцениваться».

Собеседники агентства добавили, что финализация уровня цены на нефть планируется позднее в ноябре.