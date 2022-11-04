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1 час назад

Россия заинтересована в импорте обуви из КНДР, сообщило посольство

Елена Прошина

Российские власти заинтересованы в импорте одежды и обуви из Северной Кореи, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Пхеньяне.

Россия нашла еще один повод наладить сотрудничество с КНДР
Фото: ТАССТАСС

Там заявили, что сотрудничество между РФ и КНДР должно реализовываться с учетом резолюций Совета Безопасности ООН. Дипмиссия указала на потребности России в таком сотрудничестве. При этом посольство напомнило, что все подобные проекты должны вестись в строгом соответствии с резолюциями СБ международной организации, которые запрещают импорт из Северной Кореи ряда товаров.

Отмечается, что речь идет не о начале сотрудничества с КНДР в области импорта одежды, а о его восстановлении. Так, страны взаимодействовали в этом направлении в 1980-90 годах на условиях российского сырьевого продукта, когда заказчик передавал его изготовителю в Северной Корее с целью переработки в готовую продукцию. В результате этого десятки северокорейских предприятий поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 миллионов рублей в год.

Российские дипломаты подчеркивают, что вопрос дистрибуции товара из КНДР на территории РФ должен соответствовать правовым условиям, выдвинутым резолюциями СБ ООН.

Рынки,Совбез ООН,
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