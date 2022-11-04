В параметрах потолка цен на нефть увидели послабление санкций

«Контроль потолка цен предполагается делать именно за счет морского транспорта, потому что западные компании широко представлены в этом сегменте. И ранее подразделение при МинфМинфине США, которое занимается санкциями, публиковало инструкцию, как вообще будет продаваться российская нефть. Они ответили, что обязывают собственников судов, которые будут перевозить российскую нефть, запрашивать справку цены нефти, которую они собираются перевезти. Собственник нефти должен отдать эту справку. А если одна и та же компания доставила его в порт, с кого спрашивать справку? Как они узнают, по какой цене в порту отгрузки произошла сделка?» — сказал аналитик.