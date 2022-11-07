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2 часа назад

Курс доллара на Московской бирже снизился до 62 рублей

Газета.Ruиещё 6

Курс доллара к рублю на открытии торгов 7 ноября снизился на 10,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 61,995 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Московской бирже снизился до 62 рублей
Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»Павел Бедняков/РИА «Новости»

Курс евро также снизился на 21 коп. и составил 60,7 руб. Ранее основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров отмечал, что главным фактором, влияющим на курс рубля, после ввода международных западных санкций против России является спрос на доллары и евро внутри страны, который за последнее время заметно упал.

По его словам, этот тренд, скорее всего, будет продолжаться до конца года, из-за чего курс доллара будет варьироваться в диапазоне 64–66 руб. До этого эксперты, опрошенные агентством РИА Новости, выразили мнение, что до конца 2022 года курс доллара может вырасти максимум до 67 руб. в условиях сужения торгового баланса.

Рынки,Федор Сидоров,Московская биржа,
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