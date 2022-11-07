Курс доллара на Московской бирже снизился до 62 рублей

Курс доллара к рублю на открытии торгов 7 ноября снизился на 10,5 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 61,995 руб. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости» Павел Бедняков/РИА «Новости»

Курс евро также снизился на 21 коп. и составил 60,7 руб. Ранее основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров отмечал, что главным фактором, влияющим на курс рубля, после ввода международных западных санкций против России является спрос на доллары и евро внутри страны, который за последнее время заметно упал.