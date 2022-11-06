Стало известно, сколько нефтяники из США заработали на украинском кризисе

Рост цен на энергоносители принес американским нефтяным гигантам сверхприбыли. В 2022 году они заработали порядка $200 млрд, рассказал в статье для Financial Times обозреватель Майлс МакКормик.

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Автор уточнил, что совокупный чистый доход американских нефтегазовых компаний составил за второй и третий кварталы этого года $200,24 млрд.

Эксперт отметил, что в эту сумму вошла выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений. По его оценке, отрасль воспользовалась значительным ростом цен на энергоносители.