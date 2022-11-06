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3 часа назад

Стало известно, сколько нефтяники из США заработали на украинском кризисе

Илья Родин

Рост цен на энергоносители принес американским нефтяным гигантам сверхприбыли. В 2022 году они заработали порядка $200 млрд, рассказал в статье для Financial Times обозреватель Майлс МакКормик.

Стало известно, сколько нефтяники из США заработали на украинском кризисе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор уточнил, что совокупный чистый доход американских нефтегазовых компаний составил за второй и третий кварталы этого года $200,24 млрд.

В параметрах потолка цен на нефть увидели послабление санкций

Эксперт отметил, что в эту сумму вошла выручка супермагнатов, средних интегрированных групп и более мелких независимых операторов сланцевых месторождений. По его оценке, отрасль воспользовалась значительным ростом цен на энергоносители.

Вместе с тем, пояснил МакКормик, в Вашингтоне были недовольны ростом цен на топливо на АЗС. Президент США Джо Байден прямо обвинил отрасль в наживе на украинском конфликте и пригрозил ей значительным повышением налогов.

Рынки,Джозеф Байден,
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