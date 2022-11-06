США предложили Туркмении помощь в организации поставок газа в Европу

«Сейчас очень интересный момент, потому что цены на газ очень высокие. И я думаю, что для туркменского правительства будет очень хорошо подумать об этом проекте (Трансанатолийском газопроводе — «Газета.Ru»), — заявил Лу в ходе визита в Ашхабад.