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2 часа назад

Рынки обвалятся: Хазин предупредил, кто не успеет сберечь свои деньги

Deita.ru

Обвал мировых финансовых рынков начнётся стремительно и внезапно. Такой прогноз дал известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал клуба "Улицы правды".

Рынки обвалятся: кто не успеет сберечь свои деньги
Фото: ТАССТАСС

По его словам, несмотря на то, что обвала уже абсолютно точно не избежать, предсказать его заранее будет практически невозможно. Обвал, скорее всего, случится непредсказуемо из-за какого-нибудь триггера, который запустит принцип домино, полагает эксперт.

При этом, как предупредил Хазин, свои деньги точно потеряют те, кто хранит их в ценных бумагах. Всё дело в том, что первая вещь, которая подпадёт под жесточайшую обвальную коррекцию, это переоценённые акции технологических цифровых гигантов.

Люди, держащие свои капиталы в раздутых фирмах-пустышках обязательно потеряют огромную часть своих денег, предрекает экономист.

Успеть спасти свои сбережения в условиях тотального обвала будет практически невозможно из-за очень быстрой скорость данного процесса.

Рынки,Михаил Хазин,
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