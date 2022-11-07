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3 часа назад

Аналитики спрогнозировали дальнейший рост курса биткоина в ближайшую неделю

Газета.Ru

Курс биткоина может подняться из-за инфляционного отчета в США за октябрь, который будет опубликован 10 ноября. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков.

Аналитики спрогнозировали дальнейший рост курса биткоина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, влияние на криптовалюту может оказать инфляционный отчет в США за октябрь. В краткосрочном периоде стоимость биткоина может подняться до $23 тыс. То есть ослабление денежной единицы США станет выигрышем для биткоина, так как инвесторы переориентируются на него как на более выгодный и стабильный актив.

На укрепление биткоина также может повлиять ослабление мемной криптовалюты FLOKI, созданной после запуска Илоном Маском «собачьего» ралли, отметили в публикации.

9 октября сетевое издание Rozetked сообщило об уведомлении платформы по обмену биткоинами LocalBitcoins российских граждан о прекращении обслуживания их счетов. Причиной стало введение санкций со стороны стран Евросоюза.

До этого финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь заподозрил главу федрезерва США в стремлении обрушить курс биткоина. По его словам, инвесторы находятся в подвешенном состоянии, так как есть веские основания полагать, что глава федрезерва США Джером Пауэлл будет говорить о неготовности приступить к снижению ключевой ставки весной 2023 года.

Рынки,Джером Пауэлл,Илон Маск,ФРС,ЕС,
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