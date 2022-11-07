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1 час назад

Цены на газ в Европе резко упали

Lenta.ru

В начале недели стоимость декабрьских фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE упала почти на семь процентов, до 1134 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки.'

Цены на газ в Европе резко упали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цена контракта с исполнением на январь по состоянию на 10:45 по московскому времени опустилась на 5,7 процента, до 1123 доллара за тысячу кубометров. В октябре стоимость ноябрьских фьючерсов падала ниже тысячи долларов.

Газовые котировки падают на фоне заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе и достаточно теплой погоды в последний месяц. Тем не менее с 5 ноября пять стран Евросоюза начали отбирать газ из хранилищ, что ознаменовало начало зимнего сезона в регионе.

На этом фоне глава Федерального сетевого агентства (BNetzA) Германии Клаус Мюллер призвал жителей страны экономить газ. Он подчеркнул, что топлива запасено много, но зима может оказаться долгой.

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