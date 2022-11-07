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1 час назад

Цены на газ в Европе резко снизились

Ura.Ru

Цены на газ в Европе снизилась почти на 7 процентов. Сейчас ее стоимость составляет 1134 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи.

Цены на газ в Европе резко упали
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По состоянию на 10:45 по московскому времени цена контракта с исполнением на январь снизилась на 5,7 процента, составив 1123 доллара за тысячу кубометров. Падение газовых котировок связано с заполненностью подземных газовых хранилищ Европы, а также благоприятной погодой на ее территориях. Начало зимнего сезона в регионе в регионе ознаменовало начало отбора газа из хранилищ несколькими странами.

Крупнейшие энергокомпании успокоили европейцев по поводу нехватки газа зимой

Европейские страны ввели беспрецедентное количество санкций в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Так, одна из санкционных мер Запада — введение потолка цен на российскую нефть. Ранее французское издание Le figaro писало о том, что Европа наладит совместные закупки газа.

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