Цены на газ в Европе резко упали

Цены на газ в Европе снизилась почти на 7 процентов. Сейчас ее стоимость составляет 1134 доллара за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи.

По состоянию на 10:45 по московскому времени цена контракта с исполнением на январь снизилась на 5,7 процента, составив 1123 доллара за тысячу кубометров. Падение газовых котировок связано с заполненностью подземных газовых хранилищ Европы, а также благоприятной погодой на ее территориях. Начало зимнего сезона в регионе в регионе ознаменовало начало отбора газа из хранилищ несколькими странами.