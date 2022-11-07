Акции Х5 Group выросли до максимума за девять месяцев

Стоимость расписок Х5 Group в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 2,5% и находилась на уровне 1 тыс. 645 руб. за бумагу впервые с 22 февраля текущего года, свидетельствуют данные торгов на 11:06 мск.
К 11:36 мск бумаги ретейлера замедлили рост и торговались на уровне 1 тыс. 639 руб. (+2,18%).
X5 Retail Group N.V. - ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами "у дома" под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и "жесткими" дискаунтерами под брендом "Чижик", а также развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося". На 30 сентября 2022 года под управлением компании находилось 20 227 магазинов.