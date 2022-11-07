Акции Х5 Group выросли до максимума за девять месяцев

Стоимость расписок Х5 Group в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 2,5% и находилась на уровне 1 тыс. 645 руб. за бумагу впервые с 22 февраля текущего года, свидетельствуют данные торгов на 11:06 мск.

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К 11:36 мск бумаги ретейлера замедлили рост и торговались на уровне 1 тыс. 639 руб. (+2,18%).