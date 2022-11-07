Доллар упал до 61 рубля

На торгах Московской биржи днем в понедельник, 7 ноября, курс доллара опустился до 61 рубля впервые с 24 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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На открытии торгов 7 ноября доллар дешевел на 11,25 копейки и стоил 61,9875 рубля.

Курс евро на торгах падал на 21 копейку, до 60,7 рубля.