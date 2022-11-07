В США сравнили скупку золота центробанками с подготовкой к зомби-апокалипсису

Центробанки развивающихся стран начали закупать рекордные объемы золота, что напоминает подготовку к зомби-апокалипсису. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Журналист издания Дэвид Фиклинг напомнил, что в рамках подготовки к зомби-апокалипсису необходимо обустроить бункер, заполнив его консервами и огнестрельным оружием, а также запасти слитки золота, чтобы суметь обменять их на патроны.

Также предполагается, что с помощью слитков можно найти выход из смертельной ловушки. По этому же принципу сейчас действуют и центробанки ряда стран, особенно тех, где наблюдаются проблемы в экономике, отмечает он.

Так, например, Турция, чья нацвалюта упала на 52% за год, увеличила запасы золота на 95,5 т. Египет купил 44,8 т., при том, что его валюта обесценилась на 20%. Так же ситуация и в Индии. Центробанк страны закупил 40,5 т. золота, эта закупка прошла на фоне ослаблении рупии на 8,7%.

«У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом», - подчеркивается в статье.

Фиклинг обратил внимание на то, что защитить свои активы решили даже страны-союзники США. Причиной этого стало то, что Западом были введены антироссийские санкции и заморожены средства Банка России.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала специальной операции на Украине. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.