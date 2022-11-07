В США сравнили скупку золота центробанками с подготовкой к зомби-апокалипсису

Центробанки развивающихся стран начали закупать рекордные объемы золота, что напоминает подготовку к зомби-апокалипсису. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Журналист издания Дэвид Фиклинг напомнил, что в рамках подготовки к зомби-апокалипсису необходимо обустроить бункер, заполнив его консервами и огнестрельным оружием, а также запасти слитки золота, чтобы суметь обменять их на патроны.
Также предполагается, что с помощью слитков можно найти выход из смертельной ловушки. По этому же принципу сейчас действуют и центробанки ряда стран, особенно тех, где наблюдаются проблемы в экономике, отмечает он.
Так, например, Турция, чья нацвалюта упала на 52% за год, увеличила запасы золота на 95,5 т. Египет купил 44,8 т., при том, что его валюта обесценилась на 20%. Так же ситуация и в Индии. Центробанк страны закупил 40,5 т. золота, эта закупка прошла на фоне ослаблении рупии на 8,7%.
«У слитков есть одно важное преимущество: в отличие от облигаций, они не связывают вас отношениями с ненадежным контрагентом», - подчеркивается в статье.
Фиклинг обратил внимание на то, что защитить свои активы решили даже страны-союзники США. Причиной этого стало то, что Западом были введены антироссийские санкции и заморожены средства Банка России.
Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала специальной операции на Украине. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.