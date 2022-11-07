Эксперты назвали причины падения цен на нефть

Падение цен на нефть вызвано риском глобального замедления экономики и рядом других фундаментальных факторов, рассказал финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. Об этом пишут «Известия».

Сагалаев отметил, что на стоимости черного золота сказался риск глобального замедления экономики. Он уточнил, что регуляторы в развитых странах постепенно повышают процентные ставки, ужесточают денежно-кредитную политику. Их действия могут привести к глобальной рецессии.

Эксперт пояснил, что вторым важным фактором является снижение роста экономики Китая, вызванное пандемией коронавируса.

Кроме того, на ценах сказалось решение президента США Джо Байдена продать 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. При том, что энергоресурс будет выставлен только в декабре, его возможное появление на рынке уже закладывается в цену фьючерсов.