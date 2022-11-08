Акции «Детского мира» обрушились на 26%

Мосбиржа с 11:46 МСК запустила дискретный аукцион по акциям «Детского мира», сообщается на официальном сайте площадки.
«Запуск аукциона связан со «снижением текущей цены акций на 20% и более в течение 10 минут подряд от цены закрытия предыдущего торгового дня», — отметила площадка.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов состоялось в 12:16 МСК.
Акции торговой сети «Детский мир» обвалились на 26,35% в начале торгов во вторник, 8 сентября. На минимуме бумаги торговались на отметке 45 руб. Котировки продолжили падение после того, как днем ранее обрушились на 15,68%, отреагировав на новость о реорганизации компании и планах по уходу с биржи.