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6 часов назад

Акции «Детского мира» обрушились на 26%

Investing.com Россия

Мосбиржа с 11:46 МСК запустила дискретный аукцион по акциям «Детского мира», сообщается на официальном сайте площадки.

Акции «Детского мира» обрушились на 26%
Фото: ТАССТАСС

«Запуск аукциона связан со «снижением текущей цены акций на 20% и более в течение 10 минут подряд от цены закрытия предыдущего торгового дня», — отметила площадка.

Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов состоялось в 12:16 МСК.

Акции торговой сети «Детский мир» обвалились на 26,35% в начале торгов во вторник, 8 сентября. На минимуме бумаги торговались на отметке 45 руб. Котировки продолжили падение после того, как днем ранее обрушились на 15,68%, отреагировав на новость о реорганизации компании и планах по уходу с биржи.

Рынки,Московская биржа,
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