Российским инвесторам посоветовали продать акции Meta* до 11 ноября

Российские брокеры просят инвесторов продать акции Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) в целях недопущения появления в портфеле неторгуемых бумаг. В частности, такие оповещения своим клиентам прислали "Тинькофф инвестиции" и "Фридом Финанс" (планирующий сменить название на "Цифра брокер" после закрытия сделки по разделению активов).

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Ранее СПБ Биржа на своем сайте сообщала о том, что с 14 ноября 2022 года полностью прекратит сделки с акциями Meta. Решение принято в соответствии с положениями федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".

"В связи с этим в целях недопущения возникновения в портфеле неторгуемых ценных бумаг просим вас по возможности закрыть вашу позицию по META.SPB не позднее 11 ноября 2022 года", - пояснили в компании "Фридом Финанс".

В "Тинькофф инвестиции" добавили, что бумаги можно либо продать в приложении или личном кабинете, либо оставить у себя, однако после 11 ноября продать через приложение компании бумаги уже не получится.

"Иногда бумаги после делистинга можно продать на внебиржевых торгах", добавили там, предупредив, что такой возможности может не быть

11 октября Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). В перечне корпорация указана как Meta Platforms Inc. В марте Тверской районный суд Москвы признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании Meta, экстремистской и запретил их работу в России.