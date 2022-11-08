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2 часа назад

В Омане считают затруднительным ограничить цены на российскую нефть

ТАСС

Группе семи будет очень сложно реализовать идею ограничения цены на российскую нефть, кроме того, данная мера вряд ли будет эффективна. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Омана Салем бен Насер аль-Ауфи в интервью телеканалу CNBC.

В Омане назвали затруднительным ограничение цены на нефть из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ограничение цен - это нерыночный механизм, его очень сложно ввести. Он противоречит всем рыночным нормам. <...> Вводя ценовой потолок, вы потенциально допускаете наличие "ценового пола". Но никто не говорит об этом" - сказал он.

Министр добавил, что сомневается в том, что этот механизм будет иметь тот эффект в отношении России, на который надеется Запад.

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