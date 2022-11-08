В Омане назвали затруднительным ограничение цены на нефть из РФ

Группе семи будет очень сложно реализовать идею ограничения цены на российскую нефть, кроме того, данная мера вряд ли будет эффективна. Об этом заявил во вторник министр энергетики и природных ресурсов Омана Салем бен Насер аль-Ауфи в интервью телеканалу CNBC.
"Ограничение цен - это нерыночный механизм, его очень сложно ввести. Он противоречит всем рыночным нормам. <...> Вводя ценовой потолок, вы потенциально допускаете наличие "ценового пола". Но никто не говорит об этом" - сказал он.
Министр добавил, что сомневается в том, что этот механизм будет иметь тот эффект в отношении России, на который надеется Запад.