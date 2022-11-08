Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
27 минут назад

Reuters: ЕК предупредила о невозможности установить лимит цен на газ согласно требованиям ЕС

Газета.Ru

Еврокомиссия заявила о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями стран Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Reuters: Еврокомиссия заявила о невозможности установить лимит цен на газ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Еврокомиссия заявила, что невозможно установить ограничения, соответствующую этим критериям», — рассказал источник, добавляя, что представители 27 стран-членов ЕС в Брюсселе обсудят этот вопрос в следующую пятницу.

В Омане считают затруднительным ограничить цены на российскую нефть

На саммите в прошлом месяце лидеры ЕС договорились создать «временные рамки для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии» и «временный динамический ценовой коридор для сделок с природным газом», чтобы снизить цены. Разработать их должна была ЕК.

Агентство отмечает, что некоторые страны ЕС при этом настаивали, что ограничения не должны повлиять на долгосрочные контракты, привести к увеличению потребления газа или спровоцировать производителей перенаправить поставки в другие места.

Ранее Bloomberg писало, что обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью вызывает энергетическую бедность в странах развивающегося мира.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители