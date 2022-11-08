Названа причина снижения мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть незначительно снизились во вторник, 8 ноября. По мнению экспертов, это связано с коронавирусной политикой Китая, пишет «Прайм».
Отмечается, что по состоянию на 18:43 мск стоимость декабрьских фьючерсов на WTI опустилась на 0,5%, до $91,33 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,17%, до $97,75 за единицу.
По мнению экспертов, на снижение цены черного золота влияет целый ряд факторов, важнейшим из которых является неопределенность по поводу коронавирусной политики Китая.
Автор статьи уточнил, что ранее в СМИ появлялись публикации о возможном смягчении в КНР коронавирусных ограничений. Позже они были опровергнуты на официальном уровне.
Жесткая политика Пекина по вопросам борьбы с пандемией негативно отражается на китайской экономике и на ожиданиях вокруг спроса на нефть, пояснил обозреватель.