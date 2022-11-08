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4 часа назад

Названа причина снижения мировых цен на нефть

Илья Родин

Мировые цены на нефть незначительно снизились во вторник, 8 ноября. По мнению экспертов, это связано с коронавирусной политикой Китая, пишет «Прайм».

Отмечается, что по состоянию на 18:43 мск стоимость декабрьских фьючерсов на WTI опустилась на 0,5%, до $91,33 за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,17%, до $97,75 за единицу.

Объяснены рекордные отгрузки российской нефти

По мнению экспертов, на снижение цены черного золота влияет целый ряд факторов, важнейшим из которых является неопределенность по поводу коронавирусной политики Китая.

Автор статьи уточнил, что ранее в СМИ появлялись публикации о возможном смягчении в КНР коронавирусных ограничений. Позже они были опровергнуты на официальном уровне.

Жесткая политика Пекина по вопросам борьбы с пандемией негативно отражается на китайской экономике и на ожиданиях вокруг спроса на нефть, пояснил обозреватель.

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