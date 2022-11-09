Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
2 часа назад

Трейдеры за сутки потеряли более $717 млн из-за обвала криптовалютного рынка

Газета.Ru

Сумма ликвидаций маржинальных позиций на крипторынке за сутки превысила $717 млн, за это время были в принудительном порядке закрыты позиции 329 тыс. трейдеров. Причиной стало резкое снижение курса самой популярной в мире криптовалюты биткоина, сообщает РБК со ссылкой на данные информационно-аналитической платформы CoinGlass.

Трейдеры за сутки потеряли более $717 млн из-за обвала крипторынка
Фото: ТАССТАСС

«Наибольшее количество ликвидаций пришлось на пары с биткоином — $233,8 млн. На второй строчке Ethereum с суммой убытков трейдеров в $176 млн. На третьем месте альткоин Solana, в парах с которым были принудительно закрыты позиции на $43 млн», — говорится в материале.

При этом подавляющая часть (71%) ликвидированных за сутки трейдерских позиций являлись длинными. Это означает, что трейдеры открывали их в ожидании дальнейшего роста рынка, однако этого не произошло. Рынок столкнулся с резким снижением курса биткоина.

8 ноября курс биткоина в ходе торгов падал на 11,15%, опускаясь ниже отметки $19 тыс. впервые с конца сентября. На вечерней сессии крупнейшей по объему торгов криптовалютами площадке Binance биткоин дешевел до $18318, падая на 11,8%. Таких показателей на бирже не фиксировали на протяжении около полутора месяцев.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители