ЦБ допустил уголовные риски для держателей акций Meta*

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций запрещенной и признанной в России экстремистской компании Meta Platforms. Об этом рассказал журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
"Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие-то ограничения", - сказал он в кулуарах форума Finopolis-2022.
На вопрос, по какой причине СПБ биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta до определения легального статуса, Чистюхин пояснил, что причиной тому служит комплаенс-риск (юридических санкций или санкций регулирующих органов).
"Комплаенс-риск возникает сразу же. Ведь, к примеру, часть иностранных государств ограничивают трансграничные расчеты не потому, что есть какие-то санкции, а потому, что их compliance на всякий случай считает, что не плохо было бы ограничить общение с той или иной российской компанией", - пояснил он.
11 октября Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов корпорацию Meta. В перечне корпорация указана как Meta Platforms Inc. В марте Тверской районный суд Москвы признал деятельность Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании Meta, экстремистской и запретил их работу в России.
СПБ биржа в свою очередь на своем сайте сообщала о том, что в соответствии с положениями федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" с 14 ноября 2022 года площадка полностью прекратит сделки с акциями Meta. Российские брокеры, в частности "Тинькофф инвестиции" и "Фридом финанс", попросили клиентов продать бумаги компании до 11 ноября.
* компания Meta признана в России экстремистской и запрещена