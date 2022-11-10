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1 час назад

Binance отказалась от приобретения криптобиржи FTX

ТАССиещё 1

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отказалась от приобретения сервиса обмена цифровых валют FTX. Об этом говорится в заявлении Binance, распространенном в четверг.

Binance отказалась от приобретения криптобиржи FTX
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате комплексной корпоративной проверки, а также в связи с недавними сообщениями о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях со стороны американского регулятора (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) мы решили, что не будем добиваться потенциального приобретения FTX.com", - написала компания в Twitter.

Во вторник Binance подписала необязывающее соглашение о покупке активов FTX за пределами США, чтобы помочь покрыть "кризис ликвидности" конкурента. Предложенная сделка между биржами последовала за продолжавшимися неделю спекуляциями о финансовом состоянии FTX, которые привели к тому, что за 72 часа до объявления о сделке пользователи вывели с площадки $6 млрд.

Рынки,Когда следующий кризис,
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