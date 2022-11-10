Binance отказалась от приобретения криптобиржи FTX

"В результате комплексной корпоративной проверки, а также в связи с недавними сообщениями о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях со стороны американского регулятора (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) мы решили, что не будем добиваться потенциального приобретения FTX.com", - написала компания в Twitter.