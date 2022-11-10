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4 часа назад

Германия нашла новый способ поставки нефти

Lenta.ruиещё 1

Германия нашла новый способ поставки нефти — власти страны тестируют НПЗ «Роснефти» в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством ФРГ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На сайте издания RBB сообщается, что НПЗ в Шведте, получавший до сих пор российскую нефть через нефтепровод «Дружба», впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск.

Отмечается, что власти Германии стали искать альтернативные маршруты в том числе в преддверии вступления в силу 5 декабря европейского эмбарго на поставки российской нефти.

Главы МИД стран G7 намерены в ближайшее время ввести потолок цен на нефть РФ

Замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что Германия сможет получать через Польшу до 10–12 миллионов тонн нефти в год, но экономика поставок ухудшится на два-три доллара за баррель из-за роста затрат на перевалку. Кроме того, немецкие НПЗ также будут вынуждены больше платить за нефть, поскольку нефть марки Urals торгуется с большим дисконтом к Brent.

Рост цен на нефть и газ в ходе текущего экономического кризиса обойдется экономике Германии в 110 миллиардов евро, или в 3 процента ВВП в период с 2021 по 2023 год, причем основной ущерб придется на 2022 год. Такой масштаб потерь озвучили эксперты мюнхенского института экономических исследований Ifo.

Рынки,Сергей Кондратьев,Коммерсант,Роснефть,
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